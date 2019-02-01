В первую очередь препарат нанокремний: "СИЛА КРЕМНИЯ", который производит компания "Вектор", укрепляет иммунную систему растений, улучшает обмен веществ в организме и активирует все жизненно необходимые химические процессы происходящие в клетках растений, которые требуются для нормального роста и развития. "СИЛА КРЕМНИЯ" для растений работает на клеточном уровне, из чего и вытекают его преимущества. Удобрение для растений "СИЛА КРЕМНИЯ" работает и как средства защиты растений и как активатор роста и как микроудобрения и показывает отличные результаты и для повышения урожайности и для увеличения стрессоустойчивости при экстремальных погодных условиях. Препарат способен вернуть к жизни пострадавшие от заморозков и от аномальной жары растения.
Применение комплекса минералов "СИЛА КРЕМНИЯ" позволит Вам увеличить урожай овощей на 20-50%, зерновых культур — на 30-70%, картофеля — на 50-100%, фруктов и ягодных культур — на 50-100%. Внешний вид продуктов станет более привлекательным, вкусовые качества улучшатся, а срок годности и хранения существенно увеличится