СИЛА КРЕМНИЯ

Компания "ВЕКТОР" - производство нанокремния. Комплекс минералов "СИЛА КРЕМНИЯ" - Антидот широкого спектра действия. (НАНОКРЕМНИЙ: нанопорошок, который представляет собой смесь компонентов на основе наночастиц активного кремния в свободной форме) , без химических соединений и поэтому является абсолютно экологически чистым препаратом. "СИЛА КРЕМНИЯ"- это препарат без нитратов, пестицидов и ГМО. Способствует выведению радионуклидов.
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"СИЛА КРЕМНИЯ" - комплекс минералов , на основе наночастиц кремния (50-60% нанокремний), возможность заказать состав микроэлементов под ваши условия земледелия

З А К А З А Т Ь

"СИЛА КРЕМНИЯ" - комплекс минералов, является антидотом широкого спектра действия (основой являются нанокремний, т.е нанопорошок, который представляет собой наночастицы активного кремния в свободной, несвязанной форме, а также наночастицы железа, меди, цинка, серы, кальция, магния и других необходимых для развития микроэлементов)

В первую очередь препарат нанокремний: "СИЛА КРЕМНИЯ", который производит компания "Вектор", укрепляет иммунную систему растений, улучшает обмен веществ в организме и активирует все жизненно необходимые химические процессы происходящие в клетках растений, которые требуются для нормального роста и развития. "СИЛА КРЕМНИЯ" для растений работает на клеточном уровне, из чего и вытекают его преимущества. Удобрение для растений "СИЛА КРЕМНИЯ" работает и как средства защиты растений и как активатор роста и как микроудобрения и показывает отличные результаты и для повышения урожайности и для увеличения стрессоустойчивости при экстремальных погодных условиях. Препарат способен вернуть к жизни пострадавшие от заморозков и от аномальной жары растения.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

"СИЛА КРЕМНИЯ" способствует устойчивости организма к экстремальным условиям выражено в утолщении эпидермальных тканей.

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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

"СИЛА КРЕМНИЯ" ускоряет рост и развитие корневой системы, происходит укрепление стеблей, ускоряет и увеличивает плодообразование

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ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

"СИЛА КРЕМНИЯ" препятствует усвоению токсичных соединений и улучшает усвоение минеральных удобрений. Экономия на внесении удобрений 30 процентов

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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

"СИЛА КРЕМНИЯ" снижает воздействие высоких температур, растения становятся более устойчивые к засухе, возрастает выживание растений

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Смесь минеральных компонентов на основе активного кремния "СИЛА КРЕМНИЯ" - Это комплекс из наночастиц (нанокремний) необходимых для развития растений минералов, антидот широкого спектра действия

Применение комплекса минералов "СИЛА КРЕМНИЯ" позволит Вам увеличить урожай овощей на 20-50%, зерновых культур — на 30-70%, картофеля — на 50-100%, фруктов и ягодных культур — на 50-100%. Внешний вид продуктов станет более привлекательным, вкусовые качества улучшатся, а срок годности и хранения существенно увеличится

"СИЛА КРЕМНИЯ" - это не только хороший урожай и Ваша прибыль, это вклад в продовольственную безопасность страны. Производство комплекса минералов "СИЛА КРЕМНИЯ" - это даже не импортозамещение, это производство удобрений в России принципиально нового типа, удобрения аналога которому в мире нет. Кроме того компания "Вектор" предлагает Вам препарат не только с базовым набором микроэлементов, а также возможность приобрести препарат, который полностью будет приспособлен под ваши условия земледелия индивидуально, т. е. будет насыщен микроэлементами, которых не хватает растениям в вашем регионе. Нанокремний "СИЛА КРЕМНИЯ" также Вы можете использовать и на малых участках как удобрение для дачи, удобрение для огорода, удобрение для всех типов растений, а также нанокремний это удобрение от засухи и других климатических аномалий.

Компания “Вектор” – лучшее предприятие года в отрасли

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